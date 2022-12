Transferts - PSG : La Coupe du monde terminée, Rabiot lance son mercato

Axel Cornic

En fin de contrat, Adrien Rabiot doit décider son avenir et dès le 1er janvier il pourra négocier avec d’autres clubs. La Juventus semble avoir abandonné tout espoir de prolongation et en Italie on assure que le milieu pourrait revenir au Paris Saint-Germain, son club formateur. Mais attention à la concurrence de la Premier League...

Après des saisons compliquées, Adrien Rabiot a finalement su trouver de la continuité dans son jeu, devenant un titulaire indiscutable à la Juventus et en équipe de France. Suffisant pour attirer l’attention des plus grands clubs d’Europe, comme son ancien club du PSG.

PSG : Hécatombe après le Qatar, Christophe Galtier est enfin fixé https://t.co/LiVwANuHsf pic.twitter.com/1niIqQz3mq — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

Rabiot prévient la Juventus

D’après les informations de TMW , Rabiot aurait déjà annoncé à la Juventus ne pas vouloir prolonger son contrat. Les dirigeants souhaiteraient donc le vendre au mois de janvier afin de tirer un minimum d’argent, mais il se heurtent à la volonté d’un Massimiliano Allegri qui souhaiterait garder Rabiot coute que coute.

Arsenal et Tottenham à fond sur lui ?

Le PSG serait une option sérieuse, mais deux clubs de Premier League pourraient jouer les trouble-fêtes ! Le portail italien assure en effet qu’Arsenal et Tottenham auraient l’intention de faire une tentative dès le début du mercato hivernal, avec Rabiot qui a plusieurs fois confié être très attiré par l’idée de jouer en Angleterre dans un avenir proche.