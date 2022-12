Transferts - OM : Longoria veut frapper fort en Angleterre, une réponse tombe

Thomas Bourseau

En fin de contrat à l’issue de la saison du côté de Crystal Palace, Wilfried Zaha songerait à connaître une nouvelle expérience en dehors des frontières anglaises. Pablo Longoria l’attendrait à l’OM, mais Patrick Vieira compte bien lui compliquer la tâche.

Wilfried Zaha pourrait ne pas s’éterniser du côté de Crystal Palace. Depuis son retour en 2015 au sein de son club formateur après de brefs passages à Manchester United et à Cardiff, l’international ivoirien a été la star des Eagles . Mais il se pourrait bien que ce ne soit plus le cas la saison prochaine. La cause ? Son contrat à Crystal Palace arrive à expiration le 30 juin prochain.

Wilfried Zaha a des envies d’ailleurs

Pour ce qui est de la suite, Wilfried Zaha aimerait se lancer un challenger à l’étranger, lui qui n’a connu que le football anglais. C’est en effet l’information communiquée par 90min ces dernières semaines. Cette volonté ne serait pas tombée dans l’oreille d’un sourd puisque Pablo Longoria préparerait une offre de contrat à soumettre au clan Zaha dès cet hiver afin de l’inciter à venir à l’OM. Pour autant, l’OM pourrait recevoir une bien mauvaise sur le mercato avec Wilfried Zaha à cause de Patrick Vieira.

Mercato - OM : Coup de tonnerre, un retour de Thauvin dans les tuyaux ? https://t.co/ctliugqbja pic.twitter.com/HkyQFAVFvS — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

«Nous voulons qu'il reste dans notre club de football»