Mercato - OM : Le clan Ronaldo humilie une légende marseillaise

Arthur Montagne

Ces derniers jours, Basile Boli a lâché une petite bombe en révélant des discussions entre l'OM et Cristiano Ronaldo, libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United. Néanmoins, contactée par le10sport.com, une source proche de la star portugaise dément catégoriquement les contacts avec le club phocéen.

Libre de tout contrat depuis l'annonce de la résiliation de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo n'a toujours pas retrouvé de nouveaux clubs. Mais ces derniers jours, Basile Boli a lâché une petite bombe en révélant des contacts entre la star portugaise et l'OM.

EXCLU : « Cristiano Ronaldo à l’OM ? Boli raconte n’importe quoi… » https://t.co/3FGd0KzdWe pic.twitter.com/igyagSBupW — le10sport (@le10sport) December 25, 2022

La bombe lâchée par Boli

« Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM, je pense qu’il aurait dû venir, il aurait pu rapporter quelque chose pour le championnat de France. Il a compris qu’en étant remplaçant et en ne jouant que des petits bouts de matches, il n’est pas dans son élément. On espère qu’il va maintenant trouver un bon club. C’est un joueur talentueux, même s’il est un peu âgé, je pense que dans un championnat de France, il a de quoi donner encore des frissons. C’est Cristiano Ronaldo ! On a vu Messi, cela n’a pas marché la première année et puis, la seconde année, il a démontré que c’était le numéro 1 », confiait Basile Boli.

«C’est totalement bidon»