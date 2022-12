Mercato - OM : La vérité sur la rumeur Cristiano Ronaldo

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo souhaitait quitter Manchester United. De quoi en faire rêver certains du côté de Marseille. Ça s’était alors enflammé à propos d’une arrivée de CR7 sous le maillot de l’OM. Alors que cela ne s’est jamais finalement réalisé, voilà que des précisions ont été apportées sur ce feuilleton Cristiano Ronaldo.

Sur les réseaux sociaux le hashtag #RonaldOM s’est multiplié durant l’été. Les supporters de l’OM se sont mis à croire à une arrivée de Cristiano Ronaldo, lui qui voulait partir de Manchester United. Des rumeurs sont alors apparues, mais Pablo Longoria a par la suite démenti une arrivée de CR7 au Vélodrome. Mais voilà que dernièrement, Basile Boli, ambassadeur de l’OM, assurait à propos de Cristiano Ronaldo : « Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l'OM, je pense qu'il aurait dû venir à Marseille, il aurait apporté quelque chose au championnat de France. On espère pour lui qu'il va trouver un bon club ».

Cristiano Ronaldo ? Ça amuse l’OM

Qui dit alors vrai concernant Cristiano Ronaldo et l’OM ? Visiblement, il ne faudrait pas croire les propos de Basile Boli. Comme expliqué par La Provence , l’ancien Phocéen ne serait au courant d’aucun dossier de Pablo Longoria. Ainsi, en voyant ce qu’il a pu dire dans les médias à propos de Cristiano Ronaldo, au sein de la direction de l’OM, on aurait bien rigolé selon les informations du média régional. Pourtant, il y aurait eu certains échanges en coulisses à propos du Portugais cet été. Il a ainsi été révélé que des notables marseillais auraient contacté des employés de l’OM pour expliquer pourquoi cette opération CR7 était possible. Mais voilà que ce n’était pas dans les plans de Pablo Longoria…

« Cela crée de la frustration »