EXCLU - Mercato : João Félix entre Arsenal et Manchester United

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Mécontent à l'Atlético de Madrid, João Félix devrait quitter les Colchoneros cet hiver. Le cas de l'attaquant portugais suscite d'ailleurs un gros engouement sur le mercato. Et selon nos informations, alors que le PSG n'est pas intéressé, l'ancien crack de Benfica se retrouve au cœur d'un match final entre Arsenal et Manchester United. Ce dossier entre dans sa dernière ligne droite.

Recruter pour 127M€ en 2019, João Félix était présenté comme un immense crack qui devait faire oublier Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid. Mais après trois saisons, ce transfert a tourné au flop. Le profil du jeune attaquant portugais ne correspond pas vraiment à la philosophie de Diego Simeone. Au point que la rupture soit désormais inévitable. Auteur d'une Coupe du monde intéressante, João Félix va donc quitter les Colchoneros cet hiver. « La relation entre le coach et lui n'est pas bonne, ni sa motivation. Le plus raisonnable est de penser à son départ, même si j'adorerais qu'il reste. Mais ce n'est pas sa volonté », confirmait d'ailleurs Miguel Ángel Gil Marín, président de l'Atlético de Madrid, au micro de la TVE .

EXCLU @le10sport : Joao Felix au PSG cet hiver ? C'est faux ! https://t.co/ul1KWURKJ7Le joueur ne correspond pas au profil recherché par le PSG — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 14, 2022

João Félix au PSG, c'est non !

Par conséquent, João Félix sera l'un des principaux protagonistes du mercato d'hiver. Et rapidement son nom a circulé du côté du PSG. Il faut dire que l'ancien crack de Benfica a tout de la piste idéale pour le club parisien. Jeune, talentueux et géré par Jorge Mendes, très proche de Luis Campos, João Félix n'est pourtant pas sur les tablettes du PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ancien crack de Benfica ne possède par le profil recherché par le duo Campos-Galtier. Il faut dire qu'avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le secteur offensif du PSG est déjà bien garni.

Une grosse bataille entre Arsenal et Manchester United