Pour le mercato de l'OM, voilà le plan de Longoria

Après avoir dynamité les deux derniers marchés estivaux, l'OM s'apprête à aborder une mercato hivernal très important en vue de la seconde partie de saison. Néanmoins, Pablo Longoria devrait cette fois-ci se montrer beaucoup plus calme. Le mercato dépendra grandement du départ ou non de Gerson, qui souhaite toujours retourner à Flamengo. Et l'OM a déjà des idées pour le remplacer, ainsi que pour compenser la blessure d'Amine Harit.

Après une première partie de saison mitigée, l'OM reste dans le coup en Ligue 1, mais se retrouve éliminé de toutes les compétitions européennes. Par conséquent, Igor Tudor n'aura pas besoin d'un effectif très étoffé lors de la seconde partie de saison durant laquelle les Marseillais se contenteront de la Coupe de France et de la Ligue 1. Cela aura donc un impact sur le mercato d'hiver qui devrait être assez calme à l'OM. Néanmoins, Pablo Longoria scrutera le marché en quête d'un milieu de terrain pour compenser la grave blessure d'Amine Harit ainsi que l'éventuel transfert de Gerson. C'est d'ailleurs ce dossier qui conditionnera grandement le recrutement de l'OM cet hiver.

Le dossier Gerson dans l'impasse

Mais pour le moment, ce feuilleton est dans une impasse. Selon les informations de L'EQUIPE , Flamengo et l'OM étaient proches d'un accord il y a quelques semaines pour un transfert avoisinant les 15M€. Mais un désaccord sur les bonus a fait capoter l'opération. Désormais, « c'est une partie de poker » selon une source à l'OM citée par L'EQUIPE . « Il désire Flamengo, mais ce n'est pas à eux de fixer le prix. Il peut aussi rester ou être vendu à un autre club en janvier », glisse de son côté un dirigeant marseillais. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM réclame 20M€, ce qui a refroidi Flamengo.

Un prêt de Malinovski dans les tuyaux ?

En attendant, l'OM espère toujours recruter un milieu de terrain à vocation offensive pour compenser l'absence d'Amine Harit, blessé jusqu'à la fin de la saison, et regarde le marché afin de trouver une solution sous la forme de prêt. Dans cette optique, Pablo Longoria s'intéresse toujours à Ruslan Malinovski dont le contrat court jusqu'en 2024 à l'Atalanta. Déjà visé l'été dernier, l'Ukrainien est toujours très apprécié à Marseille comme le confirme L'EQUIPE qui précise en revanche que le profil de Jérémie Boga, dont le nom circule également à l'OM, ne correspond pas vraiment à ce que recherche Igor Tudor.

EXCLU @le10sport : Ounahi est trop cher pour l'OM #MercatOMhttps://t.co/Pmq4Xt3GTw➡️Longoria apprécie beaucoup le profil, bien avant le Mondial. Prise de renseignement de l'OM mais le prix est trop élevé et la concurrence trop forte pour que les Marseillais creusent davantage — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 19, 2022

Ounahi trop cher pour l'OM