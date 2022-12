Équipe de France : Après la bombe de son clan, Benzema lâche un message énigmatique

Amadou Diawara

Blessé à l'entrainement peu avant la Coupe du Monde, Karim Benzema a dû déclarer forfait pour la compétition. Et pourtant, Karim Djaziri a affirmé ce lundi soir que le buteur français aurait pu jouer au Qatar à partir des huitièmes de finale. Après l'annonce fracassante de son conseiller, Karim Benzema a lâché un nouveau message énigmatique sur les réseaux sociaux.

Auréolé de son premier Ballon d'Or, Karim Benzema a été logiquement choisi par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar. Toutefois, le buteur français de 35 ans s'est blessé à l'entrainement peu avant l'entrée en lice des Bleus . Une blessure qui a contraint Karim Benzema à déclarer forfait.

«Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8èmes»

Sur son compte Twitter , Karim Djaziri a lâché de nouvelles révélations fracassantes sur le forfait de Karim Benzema au Qatar. Et à en croire le conseiller de la star du Real Madrid, il aurait pu rester avec le groupe France pour jouer dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde : « Je pose ça là mais avant ça j’ai consulté trois spécialistes qui confirment le diagnostic que Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8èmes pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? » , a posté Karim Djaziri ce lundi soir.

«Parce qu’une fois que vous l’avez regardé, vous savez !»