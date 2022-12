Équipe de France : L'entourage de Benzema lâche une nouvelle bombe sur son forfait

La rédaction

Karim Benzema n'a pas pu participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Toutefois, les raisons de son forfait continuent de diviser. Pour son entourage, le diagnostic médical du staff de l'Equipe de France a été faussé. Ce lundi, Karim Djaziri avance même que Karim Benzema aurait pu être apte dès les huitièmes de finale de la compétition.

C'est un dossier qui ne cesse de faire débat. Forfait, Karim Benzema n'a pas participé à la Coupe du monde au Qatar, où l'Equipe de France a échoué en finale, proche de réaliser un back to back historique. Depuis, KB9 a annoncé sa retraite internationale tandis que le diagnostic médical du staff de l'Equipe de France aurait été faussé selon l'entourage de l'attaquant du Real Madrid.

Karim Djaziri cible de nouveau le staff médical des bleus

Pour Karim Djaziri, le staff de l'Equipe de France a volontairement surestimé la durée d'indisponibilité de l'ancien lyonnais afin que celui-ci ne puisse pas participer à la Coupe du monde. Ce lundi sur son compte Twitter , Karim Djaziri en a rajouté une couche : « Je pose ça là mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que @Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8 éme pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? », a lâché l'ancien conseiller de l'attaquant dans un tweet accompagné d'une vidéo des images de l'IRM du madrilène commentées par un spécialiste.

Je pose ça là mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que @Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8 éme pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? pic.twitter.com/wtOHhDeDVW — Karim Djaziri (@KDjaziri) December 26, 2022

«Continuez à mentir, la vérité arrive»