Coupe du Monde 2022 : Cristiano Ronaldo a plombé son mercato au Qatar

Amadou Diawara

Après avoir dézingué la direction et l'entraineur de Manchester United, Cristiano Ronaldo a été libéré de son contrat, qui courait jusqu'au 30 juin. Désireux de briller à nouveau en Ligue des Champions, CR7 aurait pu profiter de la Coupe du Monde pour se faire voir. Toutefois, Cristiano Ronaldo ne s'est pas suffisamment bien illustré pour alerter les grosses écuries européennes.

Depuis son retour à Manchester United à l'été 2021, Cristiano Ronaldo vit un calvaire à Old Trafford. Et malheureusement pour CR7 , sa situation s'est empirée avec l'arrivée d'Erik ten Hag à la fin de la dernière saison. Alors qu'il n'a pas réussi à convaincre son nouvel entraineur, Cristiano Ronaldo a eu très peu de mal à enchainer les titularisations depuis le début de cet exercice 2022-2023.

Cristiano Ronaldo s'est loupé à la Coupe du Monde

Pas du tout épanoui à Manchester United, Cristiano Ronaldo a décidé de lâcher toutes ses vérités à Piers Morgan sur Talk TV . En effet, CR7 a fracassé à la fois la direction des Red Devils et l'entraineur Erik ten Hag. Dans la foulée, Manchester United a annoncé le départ de Cristiano Ronaldo, avec qui il a trouvé un accord à l'amiable pour résilier son contrat, qui arrivait à terme le 30 juin.

Cristiano Ronaldo contraint de quitter l'Europe ?