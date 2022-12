Équipe de France : Tchouaméni prépare sa vengeance après la finale

Arnaud De Kanel

Face à l'Argentine, Aurélien Tchouaméni avait manqué son tir au but en dévissant sa frappe. Le très controversé Emiliano Martinez ne s'était pas fait prier pour se moquer du Français. Afin de ne pas tomber dans le jeu du portier d'Aston Villa, le milieu de terrain du Real Madrid compte lui répondre à sa manière.

Depuis la finale du Mondial, le monde entier découvre les vices d'Emiliano Martinez. Le portier fait parler de lui après ses différentes moqueries sur Kylian Mbappé, bien que l'attaquant du PSG ait réussi à le franchir à quatre reprises. Il s'en était également pris à Aurélien Tchouaméni suite à son pénalty manqué. Le milieu de terrain tricolore va se servir de cette provocation.

«Il a tout merdé»

« Je savais que le garçon (Tchouameni) allait être nerveux. J’ai essayé de le jouer mentalement et il a tiré à côté. Il a tout merdé » avait lâché Emiliano Martinez au sujet d'Aurélien Tchouaméni après la finale de la Coupe du monde. L'ancien bordelais sait comment lui répondre.

Le terrain, seule priorité de Tchouaméni