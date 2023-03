Départ obligatoire pour Mbappé au PSG, les raisons sont données

Thibault Morlain

Superstar du PSG, Kylian Mbappé est encore sous contrat jusqu’en 2024, tout en disposant d’une année supplémentaire en option. Malgré cet engagement, il est toujours question d’un possible départ lors du prochain mercato estival. Quid donc de l’avenir de Mbappé ? Daniel Riolo s’est mis à la place du crack de Bondy et certains points le feraient partir immédiatement.

L’été dernier, alors proche du Real Madrid, Kylian Mbappé faisait le choix de prolonger avec le PSG. Aujourd’hui, l’international français est sous contrat jusqu’en 2024, ayant également une année supplémentaire en option. Pour le club de la capitale, il n’est pas question de se séparer de Mbappé. Pour autant, selon certaines rumeurs, un départ pourrait bien être envisagé par le crack de Bondy durant le mercato estival.

« Moi je pars direct… »

A l’occasion de L’After Foot sur RMC , Daniel Riolo a évoqué l’avenir de Kylian Mbappé. Et à ses yeux, s’il était le numéro 7 du PSG, certaines choses le feraient partir durant l’été. « Si Mbappé constate que Messi, Ramos et Neymar prolongent, moi je pars direct. A sa place je m’en vais directement », a balancé Riolo.

Quel avenir pour Messi, Ramos et Neymar ?

Lionel Messi, Sergio Ramos et Neymar seront-ils toujours au PSG la saison prochaine ? Comme l’a assuré Nasser Al-Khelaïfi, le club de la capitale veut prolonger l’Argentin et l’Espagnol. Pour ce qui est du Brésilien, on voudrait s’en séparer mais trouver preneur serait une autre histoire. Faut-il alors craindre le pire pour Mbappé ? A suivre…