La grosse annonce de l’OM sur Mbappé, Messi et Neymar vont enrager

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

2ème de Ligue 1 à 7 points du PSG, l’OM est encore dans la course au titre mais l’ambition n’est plus vraiment la même depuis la lourde défaite à domicile contre le leader parisien. Igor Tudor estime même que si Paris veut gagner, il gagne. Notamment grâce au joueur le « plus fort au monde » : Kylian Mbappé.

L’OM vit une drôle de saison. Très bien parti en championnat, le club olympien a marqué un vrai coup d’arrêt au mois d’octobre, ce qui a permis aux concurrents de se replacer dans la course à la Ligue des Champions. Mais dès le début de l’année, l’OM a enchaîné les victoires et a même pensé pouvoir concurrencer le PSG, surtout après le succès face au rival parisien en Coupe de France. Une idée rapidement oubliée après la lourde défaite (0-3) au Stade Vélodrome face au champion en titre.

Le PSG dicte le rythme

Igor Tudor en a conscience, le PSG est dur à atteindre. Et même si l’OM a des atouts, notamment Alexis Sanchez, l’entraîneur marseillais reste persuadé que le club de la capitale décide du sort du championnat. Surtout avec des joueurs comme Neymar, Lionel Messi et bien évidemment Kylian Mbappé.

Guendouzi : Ils balancent sur le mercato de l’OM https://t.co/bbmH56KPe6 pic.twitter.com/uZP7uNc7nH — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

«Mbappé est le plus fort au monde»