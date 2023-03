Coup dur en vue pour l’OM à cause du Brésil ?

Thibault Morlain

Ce samedi, le Maroc affrontait le Brésil dans une affiche de gala. Excellents à la Coupe du monde, les Lions de l’Atlas ont poursuivi sur leur lancée en s’imposant contre la Seleçao (2-1). Un match que n’a toutefois pas terminé Azzedine Ounahi, sorti alors qu’il était touché physiquement. Une mauvaise nouvelle à venir donc pour l’OM ?

L’affiche était alléchante ce samedi. 4ème de la dernière Coupe du monde, le Maroc recevait le Brésil. Les hommes de Walid Regragui ont une nouvelle fait forte impression en fansant tomber la Seleçao (2-1) grâce notamment à des buts de Sofiane Boufal et Abdelhamid Sabiri. Titulaire pour ce choc face au Brésil, Azzedine Ounahi, le joueur de l’OM, est lui toutefois sorti un peu après l’heure de jeu.

Ounahi blessé ?

Après la rencontre, Walid Regragui expliquait que si Azzedine Ounahi était sorti, c’était à cause d’un pépin physique, sans en dire plus. Ce dimanche, RMC en dévoile un peu plus concernant le joueur de l’OM. Le Marocain serait touché au pied et plus précisément à l’orteil. A voir ce que diront les examens de la blessure d’Ounahi.

Un problème pour l’OM ?

Forcément, du côté de l’OM, on va surveiller cela de très près. Son absence sera forcément une mauvaise nouvelle pour Igor Tudor, même si l’entraîneur phocéen utilise peu Azzedine Ounahi depuis son transfert en janvier. En effet, le Marocain n’a joué que 115 minutes avec l’OM en Ligue 1 pour le moment.