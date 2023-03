Après son calvaire, ce joueur de l’OM fait une grosse annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Attristé par le départ de Jorge Sampaoli et « sacrifié » à l’arrivée d’Igor Tudor, Cengiz Ünder revient de très loin. Depuis la reprise post Coupe du monde, l’attaquant de l’OM a gagné sa place de titulaire dans le onze marseillais. L’international turc assure même qu’il est mieux que la saison dernière.

La saison dernière, si l’OM a fini 2ème du championnat, c’est en partie grâce à Cengiz Ünder. Très vite intégré dans son nouvel environnement, le Turc, décisif offensivement, n’a jamais quitté le flanc droit du onze de Jorge Sampaoli. Un côté qu’il apprécie et qu’il n’a plus revu lorsque l’OM a fait venir Igor Tudor.

Cengiz Ünder a repris le dessus

Dans son dispositif, le coach croate utilise des pistons mais pas d’ailiers de métier comme Cengiz Ünder. Résultat, l’attaquant de l’OM a dû se réinventer et prendre son mal en patience. Remplaçant pendant presque toute la première partie de saison, Cengiz Ünder est revenu transformé après la pause Coupe du monde (à laquelle il n’a pas participé). Et avec la grave blessure d’Amine Harit, Ünder a grappillé du temps de jeu. Jusqu’à ne plus quitter le onze de départ de l’OM.

Ça chauffe pour ce transfert à 9M€, l'OM est passé à l'action https://t.co/STbDmksgHW pic.twitter.com/l6RuFkRRvF — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

«Je me sens beaucoup mieux que l’année dernière»