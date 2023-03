«C’est alarmant» : Un joueur de l’OM prend cher

La rédaction

Très peu utilisé durant la première partie de saison, Cengiz Ünder est l’un des cadres d’Igor Tudor depuis le retour de la Coupe du monde. Très actif, l’international turc manque toutefois de réalisme dans le dernier geste ce qui peut être assez frustrant aux yeux des certains supporters de l’OM.

Rarement titulaire durant la première partie de saison, Cengiz Ünder a totalement inversé la tendance depuis le retour de la Coupe du monde. C'est simple, le Turc n'a plus quitté le onze de départ d'Igor Tudor depuis le 29 décembre. Néanmoins, Nicolas Filhol estime que l'ancien ailier de l'AS Roma cache encore trop d'opportunité pour l'OM.

Mercato : Le PSG prêt à prendre une décision retentissante pour Messi ? pic.twitter.com/f5aqOIBpnk — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

«Il y a des profils de joueurs qui sont des croqueurs professionnels»

« Il y a des profils de joueurs qui sont des croqueurs professionnels. Cengiz Ünder est la référence absolue dans ce style là. S’il marque des buts, on ne lui dira rien. Il a eu une période ou il vendangeait des occasions mais il marque un but par match », assure le journaliste pour Football Club de Marseille avant d’en rajouter une couche.

«Il n’a pas de QI football sur les passes»