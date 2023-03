«Il s'en fout» : La grosse accusation contre un joueur de l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par Arsenal l'été dernier, Nuno Tavares a d'abord connu des débuts prometteurs à l'OM, avant de laisser apparaître des lacunes sur le plan défensif notamment. Une situation qui laisse planer le doute sur son avenir, mais pour Franck Conte, la nonchalance du Portugais est clairement un problème pour son futur à Marseille.

«Tavares est un très mauvais défenseur»

« Les qualités de Tavares c‘est d’être offensif, d’être très haut. Donc du coup le système de Tudor lui convient bien de ce point de vue là. Tavares est un très mauvais défenseur. Il ne se sent pas concerné par le travail défensif. En même temps ce n’est pas vraiment un joueur de Marseille non plus », lance-t-il pour Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«C’est vraiment un joueur inquiétant»