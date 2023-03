Scène insolite à l’OM, il vole à son secours

Hugo Chirossel

Fortement décrié depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund il y a maintenant près de trois ans, Leonardo Balerdi est pris en grippe par une partie des supporters de l’OM. L’un d’eux a même récemment entamé une grève de la faim afin de réclamer son départ du club. Dans un entretien accordé à RMC, Lucho Gonzalez a pris la défense du défenseur âgé de 24 ans.

Exclu dès la trentième minute de jeu le week-end dernier face à Strasbourg (2-2), Leonardo Balerdi s’est une nouvelle fois attiré les foudres des supporters de l’OM. Alors que l’un d’eux avait entamé une grève de la faim, une pétition a même été lancée afin de réclamer le transfert du défenseur argentin, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2026 à Marseille. Les Olympiens avaient d'ailleurs repoussé les avances de l'Ajax Amsterdam lors du mercato hivernal, qui était venu aux renseignements.

« Il y a toujours plus de critiques envers les uns qu’envers les autres »

« Balerdi est l’un des joueurs que j’aime le plus », a confié Lucho Gonzalez au sujet de Leonardo Balerdi, dans le podcast JOGA! de RMC . L’ancien milieu de terrain de l’OM a pris la défense de son compatriote : « Quand les résultats ne suivent pas, bien sûr que les critiques surgissent et il y a toujours plus de critiques envers les uns qu’envers les autres. Il faut comprendre les sacrifices que les supporters font pour être présents à chaque match. Je ne suis pas du genre à donner des conseils, sinon de dire qu’il faut continuer de travailler . »

« Il faut continuer de travailler »