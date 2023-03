Son départ est réclamé à l’OM, nouvelle scène insolite

Thibault Morlain

Arrivé à l’OM en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi n’a jamais réellement fait l’unanimité sur la Canebière. Et cette saison, c’est encore plus flagrant que jamais. D’ailleurs, chez les supporters phocéens, on en a marre de Balerdi au point de réclamer le départ de l’Argentin. Et voilà que ce mercredi, cela a donné lieu à des scènes incroyables à la sortie de la Commanderie.

Si Igor Tudor continue d’aligner Leonardo Balerdi, les performances du défenseur central de l’OM ne sont clairement pas à la hauteur. Les critiques pleuvent d’ailleurs sur l’Argentin qui n’a pas gagné des points lors de sa dernière prestation avec un carton rouge contre Strasbourg. Il n’en fallait alors pas plus pour que les supporters de l’OM réclament le départ de Balerdi, lui qui est sous contrat jusqu’en 2026 avec le club phocéen.

Ünder imite Tavares

Les supporters de l’OM réclament le départ de Leonardo Balerdi et ce mercredi, certains se sont présentés à la sortie de la Commanderie avec une pétition pour se séparer du défenseur central argentin. Sur les réseaux sociaux, des scènes ont alors été diffusées où on peut voir des joueurs de l’OM signer cette pétition. Ça a été le cas de Nuno Tavares et par la suite, Cengiz Ünder en a également fait de même. Mais comme pour le Portugais, le Turc n’a certainement pas dû comprendre qu’il signait une pétition pour le départ de Leonardo Balerdi.

Après Tavares maintenant c'est Under qui signe la pétition contre Balerdi 😭😭#TeamOM pic.twitter.com/LPKLNBiOC5 — Balerdi DEGAGE DE MON CLUB🇨🇵🇫🇮 (@jjk_pessi) March 15, 2023

L’OM s’agace et défend Balerdi