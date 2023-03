Recalé par le PSG, il cherche une solution

Axel Cornic

Le mercato estival n’ouvrira ses portes que dans plusieurs mois, mais au Paris Saint-Germain il semble déjà avoir commencé. Après l’élimination en Ligue des Champions, tout le monde se demande à quoi ressemblera le visage parisien la saison prochaine et de nombreux départs sont annoncés chez les joueurs, avec certains qui cherchent déjà un nouveau club.

L’été dernier, le PSG nous annonçait le début d’un nouveau projet guidé par Luis Campos et Christophe Galtier. Mais seulement quelques mois plus tard, ce projet semble déjà en échec et un nouveau ménage pourrait être mené au sein du club de la capitale.

«À deux doigts de se battre», il raconte une incroyable scène au PSG https://t.co/FvSBjGJFlY pic.twitter.com/PFCX5oWjr2 — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Le PSG a prévenu Sergio Ramos...

Sport Mediaset annonce que l’un des premiers joueurs à quitter le PSG lors du prochain mercato devrait être Sergio Ramos. En fin de contrat, le défenseur central qui aura bientôt 37 ans ne devrait pas être prolongé et aurait donc été invité à se trouver un nouveau club.

Qui chercherait déjà un nouveau club

Le portail transalpin explique ainsi que l’entourage de Ramos aurait déjà pris les devants et serait en train de ratisser le marché, afin de trouver une solution. Reste à voir quel club en Europe voudra relancer un joueur qui a certes une expérience phénoménale, mais dont le meilleur semble être derrière lui.