Le PSG lâche une annonce pour cet énorme projet

L'avenir de Sergio Ramos va rapidement devenir un sujet brûlant. Et pour cause, alors que son contrat s'achève en juin prochain, l'Espagnol attend toujours un signe du PSG qui devrait encore se laisser le temps de la réflexion dans ce dossier. Quoi qu'il en soit, le futur de Sergio Ramos ne se décidera pas uniquement par des arguments sportifs.

Arrivé en 2021 au PSG après 17 saisons au Real Madrid, Sergio Ramos avait connu un premier exercice très difficile, notamment marqué par l'enchaînement de blessures. Mais après une préparation bien plus aboutie l'été dernier, le défenseur espagnol a laissé de côté ses pépins physiques et réalise une saison bien plus aboutie sur le plan sportif comme en témoigne ses 2 888 minutes de jeu au total. Ce qui en fait le deuxième joueur de champ le plus utilisé cette saison derrière Marquinhos (2 916 minutes). Mais alors que son contrat s'achève en juin prochain, l'avenir de Sergio Ramos pose question.

Le PSG satisfait du niveau de Sergio Ramos...

Par conséquent, en interne, le PSG semble très rassuré par le niveau de jeu de Sergio Ramos. Contactée par AS , une source au sein du club de la capitale reconnaît ainsi que le prestation de l'Espagnol contre le Bayern Munich « a été très bonne ». Cela n'a pas empêché le PSG de subir une nouvelle désillusion sur la scène européenne. Mais cela confirme néanmoins que si Sergio Ramos n'est pas prolongé, ce ne sera pas pour des raisons sportives. En revanche, entre son âge, il aura 37 ans le 30 mars, et son salaire, l'ancien joueur du Real Madrid n'est pas assuré de prolonger à Paris.

...qui attend toujours une offre pour prolonger