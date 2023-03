Mercato : «Son rêve était le Real Madrid», le PSG peut trembler

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite contre le Bayern Munich, le PSG prépare son mercato pour la saison prochaine. Mohamed Salah est l’une des pistes du club de la capitale mais l’attaquant de Liverpool, prolongé l’été dernier par les Reds, a un rêve : rejoindre le Real Madrid.

Avec la fin de contrat de Lionel Messi et l’incertitude qui plane concernant son avenir, le PSG pense à la suite. Le club de la capitale est en quête d’un attaquant et a ciblé Mohamed Salah, la star de Liverpool. Prolongé l’été dernier par les Reds , Salah a toujours des statistiques honorables malgré la saison difficile de Liverpool.

Salah au PSG, c’est mission impossible ?

Mais le PSG aura du mal à boucler cette opération. Mohamed Salah coûte très cher et il faudra le convaincre de venir à Paris, ce qui s’annonce difficile puisque l’international égyptien a un rêve : rejoindre le Real Madrid.

«Son rêve était de jouer pour le Real Madrid»