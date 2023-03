L'OM va boucler un transfert à 9M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté à la Juventus l'été dernier, Arkadiusz Milik devrait bel et bien quitter définitivement l'OM lors du prochain mercato estival. Malgré la situation délicate de la Vieille Dame, l'option d'achat du Polonais, estimée à 9M€ bonus compris, devrait bel et bien être levée.

L'été dernier, l'OM a réussi à obtenir la signature d'Alexis Sanchez, dont le contrat avait été rompu par l'Inter Milan. Par conséquent, la place à la pointe de l'attaque marseillaise était occupée, ce qui a poussé au départ Arkadiusz Milik, qui souhaitait de toute façon quitter l'OM. Le Polonais a ainsi rejoint la Juventus sous la forme d'un prêt.

Milik va rester à la Juventus

L'été dernier, il ne faisait d'ailleurs aucun doute qu'Arkadiusz Milik resterait à la Juventus sur le long terme. Néanmoins, les récents problèmes de la Vieille Dame ont jeté un froid sur ce dossier. Mais Nicolo Schira rassure tout le monde en révélant que les plans n'ont pas changé. L'option d'achat de Milik sera bien levée, ce qui permettra à l'OM de récupérer 7M€ ainsi que 2M€ supplémentaires sous la forme de bonus versés en trois fois.

Un contrat jusqu'en 2026 ?

Auteur de six buts en Serie A en 17 apparitions, dont 10 en tant que titulaire, Arkadiusz Milik, blessé depuis le début du mois de février, réalise une saison convaincante et s'engagera donc défitinivement avec la Juventus à partir du 30 avril. Il signera un contrat jusqu'en 2026 avec à la clé un salaire avoisinant les 3M€ par an, hors bonus