Mercato - OM : Le départ de Guendouzi programmé ? La réponse

Alexandre Higounet

Alors qu’aujourd’hui, certains médias annoncent que l’Olympique de Marseille a déjà validé l’option d’un transfert de Matteo Guendouzi au prochain mercato estival, un élément permet de confirmer de manière assez certaine que la direction phocéenne a bel et bien programmé le départ du milieu tricolore au mois de juin prochain.

Ces derniers jours, plusieurs médias ont affirmé qu’un départ de Matteo Guendouzi de l’Olympique de Marseille en fin de saison était aujourd’hui très probable. Selon Foot Mercato , la direction du club phocéen aurait même donné son accord pour un transfert au prochain mercato, à deux ans de la fin de son contrat.

« Le deal doit être quasiment dans les tuyaux »

Au micro de l’ After Foot sur RMC , Daniel Riolo avait clairement confirmé la tendance : « Dans une période de post-Coupe du monde, c’est à peine un match sur deux correct de sa part, et l’idée c’est peut-être qu’il doit partir (…) il va probablement partir à la fin de la saison et le deal doit être quasiment dans les tuyaux. J’ai l’impression effectivement que c’est devenu un remplaçant ».

Un élément clair de confirmation

Un élément tend à confirmer de manière très claire que Matteo Guendouzi va partir en fin de saison, sachant que sa vente au mercato hivernal à un club de Premier League avait déjà été plus ou moins dans l’air : l’Olympique de Marseille a déjà recruté son remplaçant. En faisant signer le milieu de terrain international marocain du SCO Angers, Azzedine Ounahi, alors qu’il avait déjà recruté Malinovski dans un registre offensif pour compenser le départ de Gerson, et que Pape Gueye pouvait compléter l’effectif dans un registre plus défensif, l’OM a clairement profité d’une opportunité au mercato hivernal dans l’idée d’anticiper une vente XXL de Matteo Guendouzi l’été prochain, les deux profils étant assez proches. La situation du SCO, pas en état de s’opposer à l’envie de départ d’Ounahi, a bel et bien offert cette opportunité. Le recrutement d’Ounahi paraît donc bien témoigner du fait qu’un mouvement doit intervenir pour Guendouzi au mercato estival. Sinon, le club phocéen n'aurait jamais investi un montant conséquent au mois de janvier pour le faire venir.