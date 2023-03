C’est confirmé, l’OM a acté une première opération sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté avec une option d'achat par Manchester United, Eric Bailly déçoit depuis le début de saison à l'OM. A tel point qu'Igor Tudor l'utilise de moins en moins ces derniers temps. Une façon d'éviter que son option d'achat devienne obligatoire en fin de saison...

L'été dernier, l'OM a bouleversé son secteur défensif. Il faut dire qu'avec le départ de William Saliba, Pablo Longoria a du totalement revoir ses plans et reconstruire son arrière-garde. Dans cette optique, Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Eric Bailly sont arrivés. Et si les deux premiers parviennent à donner satisfaction, c'est moins le cas du joueur prêté par Manchester United.

Bailly moins utilisé pour éviter un transfert ?

En effet, Eric Bailly déçoit. Entre ses blessures et sa longue suspension en début d'année, il joue peu, et même lorsqu'il est sur le terrain, il n'est pas le patron attendu, rôle incarné à merveille par Chancel Mbemba. Par conséquent, l'OM ne compte pas conserver l'Ivoirien, et alors que son option d'achat peut devenir obligatoire s'il dispute 50% des matches, il est de moins en moins utilisé. Depuis son retour de suspension, Eric Bailly n'a été titularisé qu'une seule fois en Ligue 1, c'était face au PSG pour compenser les absences de Chancel Mbemba et Samuel Gigot. Avec le résultat que l'on connait...

«Tudor ne peut pas compter à temps plein sur lui»