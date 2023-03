L’OM a frappé fort sur le mercato, «ce mec est phénoménal»

Hugo Chirossel

Méconnu du grand public, Igor Tudor a débarqué l’été dernier à l’OM, en remplacement de Jorge Sampaoli. Si certains avaient des doutes lors de son arrivée dans la cité phocéenne, l’entraîneur croate a rapidement mis tout le monde d’accord. Malgré le parcours décevant en Ligue des champions et l’élimination face à Annecy en Coupe de France, l'OM est bien parti pour finir deuxième de Ligue 1 pour la deuxième année consécutive. Interrogé par La Provence, Jérôme Alonzo a été dithyrambique envers Tudor.

Sifflé pour son premier match à domicile en août dernier, Igor Tudor a rapidement mis tout le monde d’accord à l’OM. Les Marseillais proposent un jeu attrayant sous les ordres de l’entraîneur croate, qui s’avère efficace, puisqu’ils sont actuellement deuxièmes de Ligue 1. Si le système de jeu de l’OM est toujours le même, Igor Tudor n’hésite pas à prendre des décisions fortes et à changer ses hommes en cours de match, parfois à la mi-temps. Cela s'avère souvent payant, même si certains de ses choix ont interrogé dimanche dernier, lors du match nul face à Strasbourg (2-2).

« Tudor agit beaucoup et je ne reprocherai jamais à un coach d'être proactif »

Auprès de La Provence , Jérôme Alonzo s’est exprimé sur le coaching d’Igor Tudor : « Il est souvent très bon en cours de match. On ne compte plus les débuts de deuxième mi-temps où l'équipe est transfigurée, pas plus tard que dimanche face à Strasbourg d'ailleurs, après un premier acte sincèrement dégueulasse. Tudor agit beaucoup et je ne reprocherai jamais à un coach d'être proactif sur son banc de touche. Un coach, c'est comme un joueur, même pire puisque ses décisions ont un impact direct sur le collectif. Parfois c'est bien, parfois il se trompe. Dimanche c'est vrai que ce n'est pas son meilleur match. Mais tu ne peux pas lui en vouloir. Pour moi, un coach a le droit à l'erreur. C'est trop facile de taper sur lui . »

« Ce gars est omniprésent, il s'engage à 100% »