Coup de tonnerre à l’OM, le vestiaire sort du silence

Hugo Chirossel

Si l’OM est aujourd’hui deuxième de Ligue 1 et dauphin du PSG, la saison avait pourtant très mal débuté. Quelques jours seulement après la reprise de l’entrainement au mois de juillet dernier, Jorge Sampaoli, en désaccord avec Pablo Longoria sur le mercato, avait décidé de s’en aller, ce qui a donc amené l’arrivée d’Igor Tudor. Valentin Rongier est récemment revenu sur le départ de l’entraineur argentin.

Malgré le parcours décevant en Ligue des champions et l’élimination face à Annecy en Coupe de France, l’OM réalise tout de même une très bonne saison. Les hommes d’Igor Tudor sont installés à la deuxième place du championnat et donc virtuellement qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Le départ surprise de Sampaoli

Pourtant, l’été avait été très mouvementé à l’OM. Quelques jours après la reprise de l’entrainement en juillet dernier, Jorge Sampaoli avait décidé de ne pas poursuivre son aventure à Marseille, la faute à des désaccords avec Pablo Longoria sur la stratégie à adopter sur le mercato. Une véritable surprise, l’OM ayant terminé deuxième du championnat sous les ordres de l’entraineur argentin. D’autant plus que ce dernier était très apprécié des joueurs et des supporters.

« On a compris qu’il y avait des désaccords entre Sampaoli et la direction »