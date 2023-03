Neymar, Haaland… Il balance sur le mercato du PSG

La rédaction

Décevant une fois de plus en Ligue des Champions, le PSG n’a pas réussi à mener à bien sa « révolution » annoncée l’été dernier. L’effectif parisien mis en place par le conseiller sportif Luis Campos a d’ores et déjà démontrer ses limites, alors les rumeurs de transferts pour le prochain mercato estival sont déjà présentes. Un mécanisme récurrent à Paris, que Daniel Riolo s’est empressé de critiquer.

Comme de nombreuses années depuis l’ère QSI, le mois de mars est synonyme de déception pour le PSG ainsi que pour ses supporters. Éliminé dès les 8èmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (3-0 sur l’ensemble des deux rencontres), le club de la capitale semble suivre son schéma habituel. Si les Parisiens vont très certainement se consoler grâce à un 11ème titre de champion de France, la défaite européenne reste amère, et l’avenir de beaucoup de personnalités du club reste incertain.

Des prolongations qui font débat au PSG

Forcément, après une telle défaite, le temps est à la remise en question à Paris. Si les supporters débattent des joueurs à garder en fin de saison, le club lui, cherche toujours à prolonger Sergio Ramos et Lionel Messi, tout deux très décevants cette saison. Présent dans l’After Foot , Daniel Riolo est revenu sur ce schéma linéaire dont semble s’être accommodé le PSG depuis plusieurs saisons déjà.

Transfert à 100M€ pour Mbappé, le PSG est passé à l’action https://t.co/gux1Z9b0R2 pic.twitter.com/in9wrh6M0U — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

« Il y aura une rumeur Haaland », Riolo critique envers les rumeurs parisiennes