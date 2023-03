Il le révèle, le PSG va annoncer deux départs XXL

Axel Cornic

Sans Ligue des Champions ni Coupe de France, la fin de saison du Paris Saint-Germain va se résumer à consolider sa place de leader en Ligue 1 et engranger un nouveau titre de Champion de France. Une situation assez délétère, où chacun semble se questionner sur son avenir au sein du projet parisien.

Depuis la défaite lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich (2-0), on a l’impression que la saison du PSG est déjà terminée. Plus personne ne se préoccupe de savoir si le club de la capitale raflera le onzième titre de Champion de France, puisque tout le monde spécule déjà sur ce que pourrait être le visage de l’équipe après le prochain mercato.

Un avenir déjà acté pour Campos et Galtier ?

Cela concernera notamment Christophe Galtier et Luis Campos, qui pourraient être remerciés seulement quelques mois après leur arrivée. L’entraineur français semble en effet déjà avoir perdu tout son crédit auprès des dirigeants parisiens et le Portugais, qui l’avait nommé, devrait partir avec lui.

« La seule question est de savoir quand ils vont l’annoncer »