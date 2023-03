Terrible nouvelle pour le PSG, le calvaire continue avec Neymar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en juin 2027, Neymar serait poussé vers la sortie par ses dirigeants. Le joueur brésilien ne serait plus en odeur de sainteté dans la capitale. Le club parisien lui chercherait une porte de sortie. Récemment, Nasser Al-Khelaïfi aurait discuté de son cas avec la direction de Chelsea. Mais l'équipe anglaise ne se montrerait pas particulièrement motivée.

Arrivé en 2017 au PSG, Neymar pourrait bien quitter la capitale française. A l'instar de l'année dernière, la direction parisienne souhaiterait le vendre lors du prochain mercato estival afin d'économiser un gros salaire. Récemment, Nasser Al-Khelaïfi aurait discuté de ce sujet avec Todd Boehly, président de Chelsea.

«Il va te planter» : Divorce annoncé entre Neymar et le PSG https://t.co/clbhuWgB5J pic.twitter.com/6XFCnAeD09 — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Chelsea n'est pas motivé

Selon les informations de Sky Sports Allemagne, le président du PSG aurait sondé le responsable de Chelsea au cours d'un déjeuner. Mais en réalité, le dirigeant du club anglais n'aurait pas l'intention de recruter Neymar. La formation de Premier League ne compterait pas aller plus loin dans ce dossier.

Neymar ne veut pas quitter le PSG