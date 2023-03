Le PSG veut tourner la page Neymar, c’est terminé

Thomas Bourseau

Neymar pourrait prendre la porte. C’est du moins la volonté première de la direction du PSG en marge du prochain mercato. Néanmoins, le Brésilien souhaiterait poursuivre son aventure à Paris lorsque le PSG n’aurait pas encore enclenché les manœuvres de cette opération. Neymar ne craindrait cependant rien...

Depuis 2017, Neymar arbore la tunique du PSG. Des hauts et des bas sont à signaler que ce soit sportivement parlant ou bien au niveau de l’état d’esprit du Brésilien dans la capitale. Prête à tout plaquer pour revenir au FC Barcelone à l’été 2019, la star auriverde n’a eu d’autre choix que de rester au PSG et à présent, ne veut plus quitter le club comme Neymar l’a fait savoir à deux reprises en fin de saison dernière puis lors de la tournée de pré-saison en Asie. Cependant, il semblerait que la direction du PSG, sous l’impulsion du conseiller football Luis Campos, travaille sur le transfert de Neymar.

Aucune discussion entre Neymar et le PSG pour son potentiel départ

Sous contrat jusqu’en juin 2027 au PSG, soit au moment où il aura soufflé sa 35ème bougie, Neymar voudrait raccrocher les crampons en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Ce serait en effet le grand souhait du Brésilien selon The Athletic. En outre, malgré les rumeurs incessantes au sujet d’un transfert de Neymar, le PSG n’aurait pas approché le joueur ni son clan afin de discuter d’une telle éventualité d’après Goal Brésil.

Neymar sait que le PSG a une petite marge de manœuvre pour son transfert