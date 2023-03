Mbappé attend une star de Deschamps au PSG, la guerre est déclarée

Thomas Bourseau

Afin de se racheter auprès de Kylian Mbappé pour ne pas avoir retenu ses promesses sur le mercato, le PSG pourrait se laisser tenter par une idée du joueur : Ousmane Dembélé. Cependant, le FC Barcelone préparerait sa contre-attaque.

Kylian Mbappé est entré dans l’histoire du PSG le 4 mars dernier en devenant le meilleur buteur du club parisien de tous les temps, dépassant au passage Edinson Cavani et ses 200 réalisations. Cependant, Mbappé veut rêver plus grand. Après avoir remporté une Coupe du monde et être passé à deux doigts d’en rafler une deuxième en décembre dernier au Qatar, le buteur du PSG a vu les siens échouer une nouvelle fois pour la quête de la C1.

Mbappé voudrait voir Dembélé remplacer Neymar au PSG

De quoi pousser le PSG à déjà se pencher sur le prochain mercato estival et à songer à la meilleure des façons d’entourer Kylian Mbappé. Et d’après SPORT, il semblerait que le principal intéressé ait une idée précise sur le profil à attirer au PSG : Ousmane Dembélé. L’international français, lui aussi champion du monde, viendrait dans le cadre d’une éventuelle succession de Neymar qui est poussé vers la sortie.

Le PSG tremble, le Real Madrid fixe une condition très claire à Mbappé https://t.co/17eTcaCebW pic.twitter.com/MaJenHviiI — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Le Barça compte encore prolonger le contrat de Dembélé