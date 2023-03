PSG : Cette révélation qui relance le transfert de Neymar

Thomas Bourseau

Bien qu’un éventuel départ de Neymar soit évoqué avec insistance dans la presse, le PSG va devoir bataille pour l’acter au vu de la position du principal intéressé sur la question. D’autant plus que le Paris Saint-Germain ne serait pas encore passé à l’action.

Et si Neymar finissait par prendre la porte au PSG ? Seulement deux ans après sa prolongation de contrat et un an avant son transfert avorté bien que le conseiller football Luis Campos semblait se séparer de lui, Neymar est toujours un joueur contractuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027 depuis le 1er juillet 2022 comme le10sport.com vous le révélait au moment de sa prolongation de contrat.

Le PSG voudrait s’en séparer, Neymar veut rester

D’après Le Parisien , Kylian Mbappé conditionnerait sa présence au PSG la saison prochaine au transfert de Neymar lorsque Luis Campos ferait également le nécessaire en coulisse concernant la préparation d’un éventuel départ de la star auriverde. Cependant, comme The Athletic l’a souligné dans la journée de lundi, Neymar aurait à coeur de finir sa carrière au PSG, lui qui a soufflé sa 31ème bougie en février dernier.

Le PSG n’aurait pas démarché Neymar pour son transfert