Catastrophe à l’ASSE, un chantier colossal se présente

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien partie pour se maintenir après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE prépare déjà le prochain exercice avec la volonté de se renforcer sur le mercato afin de retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible. Ainsi, l'un des principaux chantiers sera de dénicher au moins un nouvel attaquant.

Relégable à la mi-saison, l'ASSE a réussi un mercato d'hiver très abouti afin de se relancer en Ligue 2. Avec pas moins de sept nouveaux joueurs recrutés en janvier, les Verts abordent plus sereinement la fin de saison et la perspective d'un maintien. Mais en vue de la saison prochain, il faudra de nouveau s'activer sur le mercato.

L’ASSE réalise un coup magistral sur le mercato, il jubile https://t.co/qz0KGR9ABF pic.twitter.com/q8wDhjsNkY — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Charbonnier blessé, Krasso bientôt libre

Et pour cause, l'ASSE pourrait rapidement se retrouver dépeuplé en attaque. Et pour cause, Gaëtan Charbonnier, victime d'une rupture des ligaments croisés, sera absent des terrains jusqu'en octobre et son contrat s'achève en juin prochain. Tout comme Jean-Philippe Krasso. Deuxième meilleur buteur de Ligue 2, l'ancien de l'ACA pourrait donc partir libre.

Wadji seul attaquant de l'ASSE pour le moment