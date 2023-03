Le PSG vise une star, le transfert s’annonce historique

Pierrick Levallet

À la recherche d'un nouveau buteur, le PSG penserait à Victor Osimhen pour renforcer ses rangs. Le club de la capitale serait d'ailleurs prêt à faire une folie pour le recruter puisque Naples réclamerait au moins 100M€ pour le libérer. À ce prix, l'attaquant de 24 ans pourrait bien entrer dans l'histoire du mercato.

Après le fiasco de la saison 2022-2023, le PSG entend corriger le tir dès l’exercice prochain. Dans cette optique, Luis Campos prévoit un été phénoménal dans la capitale. Le conseiller football parisien aurait quelques noms en tête pour venir renforcer les rangs de Christophe Galtier cet été. Victor Osimhen verrait notamment son nom figurer sur la liste de Luis Campos pour le prochain mercato estival. Son transfert pourrait s’élever à 100M€. Si une telle somme est dégainée et parvient à convaincre Naples, la transaction pourrait bien devenir historique.

Transfert à 100M€ pour Mbappé, le PSG est passé à l’action https://t.co/gux1Z9b0R2 pic.twitter.com/in9wrh6M0U — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Victor Osimhen, Africain le plus cher de l’histoire ?

En effet, Victor Osimhen pourrait devenir l’Africain le plus cher de l’histoire du football. Il devancerait ainsi Nicolas Pépé, acheté par Arsenal pour 80M€ en 2019, mais aussi Riyad Mahrez. En 2018, Manchester City avait dégainé 67,8M€ pour s’attacher les services de la star de Leicester City. Le transfert de Victor Osimhen coûterait également plus cher que celui de Pierre-Emerick Aubameyang en 2018, lorsque le Borussia Dortmund l’avait vendu à Arsenal.

Le PSG pourrait encore marquer le mercato de son empreinte

Par le passé, le PSG avait déjà fait un gros coup avec un Africain puisque le club de la capitale avait lâché 60M€ pour attirer Achraf Hakimi en 2021. Mais la folie pour Victor Osimhen s’annonce plus conséquente. Même Mohamed Salah (50M€ en 2017), Hakim Ziyech (47M€ en 2020) et Sadio Mané (41,2M€ en 2016 puis 40M€ en 2022) ont coûté moins cher que l’international nigérian. Après Neymar (recruté pour 222M€) et Kylian Mbappé (acheté pour 180M€), le PSG s’apprête à nouveau à faire un coup XXL sur le marché des transferts. Et il pourrait bien, encore une fois, entrer dans l’histoire du mercato.