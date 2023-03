Zidane loin du PSG, c’est totalement validé

Thibault Morlain

Ayant vu Didier Deschamps prolonger avec l’équipe de France, Zinedine Zidane doit donc regarder ailleurs pour revenir aux affaires. Alors que son nom revient avec insistance du côté du PSG pour remplacer Christophe Galtier, Zidane a également été évoqué sur le banc du Brésil à la tête de la Seleçao. Une option qui est d’ailleurs validée par certains grands noms du football français.

Quel sera le prochain challenge de Zinedine Zidane ? Après avoir quitté le Real Madrid en mai 2021, Zizou pourrait prochainement revenir aux affaires, mais la question est de trouver un point de chute. Les rumeurs sont nombreuses à propos de l’entraîneur français. Si Zidane est annoncé comme l’une des principales options du PSG, il a également été question d'une prise de fonction à la tête de la sélection du Brésil.

« Ça aurait été merveilleux »

Zinedine Zidane sur le banc de la Seleçao ? Michel Platini ne dirait pas non. Au micro de RMC , l’ancienne gloire de l’équipe de France a expliqué : « Zidane au Brésil ? Ah ouais j’aurais bien aimé. Un entraîneur français qui entraîne le pays du football, le Brésil, ça aurait été merveilleux. Et je pense que j’aurais fait un voyage au Brésil pour aller le voir entraîner, au Maracanã et tout ça. Ça, ça m’aurait fait plaisir ».

« J’aurais adoré qu’il reprenne le Brésil »