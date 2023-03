L’OM a trouvé le remplaçant de Guendouzi, la grosse annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Devenu remplaçant depuis le début de l’année, Mattéo Guendouzi pourrait bien quitter l’OM l’été prochain. Cela être dans la logique des choses alors qu’Aston Villa serait toujours intéressé. D’ailleurs, le club phocéen pourrait même avoir déjà mis la main sur son successeur avec Ruslan Malinovskyi.

Auteur d'une première partie de saison très convaincante, Mattéo Guendouzi marque le pas avec l'OM depuis la fin de la Coupe du monde. A tel point que son départ a fait parler cet hiver puisque Unai Emery souhaitait le récupérer à Aston Villa. Et depuis, l'international français est même devenu remplaçant, ce qui ne laisse que très peu de doute pour son avenir à l'OM cet été. Journaliste pour les Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri estime même qu'avec Ruslan Malinovskyi, le club phocéen tient déjà le successeur de Mattéo Guendouzi.

Mercato : Messi demande une folie à un club pour signer pic.twitter.com/daQoCWrMJo — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Malinovskyi, le successeur de Guendouzi ?

« C’est vrai que depuis quelques matchs c’est compliqué pour lui. On l’a bien vu, Tudor le fait même sortir quand il est titulaire. Donc c’est vrai que c’est un désaveu. Mais je ne suis pas sûr que ce soit parce qu’il est déjà parti qu’il est moins bon. Mais justement c‘est parce qu’il est moins bon qu’on le voit moins et donc forcément c‘est un lien de corrélation. Après je suis persuadé que si ça persiste c‘est que de toute façon Guendouzi a vocation à partir l’été prochain. Parce qu’on a déjà trouvé son remplaçant, numériquement en tout cas. Mais au-delà de ça je suis pas persuadé que s’il est moins bon en ce moment c‘est parce qu’il est déjà parti. Et justement que si ça perdure dans cette situation là, lui aussi demandera à partir quoi qu’il arrive », explique-t-il pour Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«On ne peut plus trop compter sur le Guendouzi»