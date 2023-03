Mercato - PSG : Mbappe en position de force sur son avenir ? Pas si sûr…

Alexandre Higounet

Kylian Mbappe arrive à un an de la fin de son contrat, et alors que le PSG vient une nouvelle fois d’échouer dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, il apparaît a priori en position de force pour dicter ses choix. Pourtant, à l’analyse, la situation apparaît beaucoup plus équilibrée qu’il n’y paraît… Explication.

Alors qu’il arrive cet été à un an de la fin potentielle de son contrat, sachant qu’il est lié à Paris jusqu’en juin 2024 avec une option pour une année supplémentaire à sa propre discrétion, Kylian Mbappe pourrait apparaître en position de force au sujet de son avenir, que ce soit en cas de départ, laissant à son club le choix entre un transfert cet été ou une signature libre l’été suivant, ou pour imposer ses conditions à une nouvelle prolongation.

Mbappé a pris le pouvoir au PSG, «Neymar n’a plus rien à faire là» https://t.co/ztRAxDegEq pic.twitter.com/kV9NgAXzOE — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Le Real ne revient pas…

Seulement la situation pourrait ne pas être si simple, car depuis son revirement de dernière minute l’été dernier, Kylian Mbappe s’est fermé les portes du Real Madrid, comme le10sport.com l’avait analysé alors. Le président Florentino Perez ne peut en effet accepter que l’aura et le statut du club merengue soit écorné par un joueur, quand bien même il est aujourd’hui au sommet du football mondial. En revenant sur son accord de principe avec Madrid l’été dernier, l’attaquant parisien n’a pas laissé d’autre choix à la direction madrilène que de rayer son nom pour quelque temps.

Pas vraiment d’autres solutions sur le mercato