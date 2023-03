«Inéluctable», il en rajoute encore une couche sur la vente de l’OM

Thibault Morlain

Depuis plus de deux ans maintenant, Thibaud Vézirian annonce la vente de l’OM. De nombreux démentis sont alors tombés, mais le journaliste n’en démord pas. A chaque fois qu’il est interrogé sur le sujet, il en rajoute une couche sur la cession de l’OM. D’ailleurs, pour Vézirian, cet événement est d’ailleurs aujourd’hui « inéluctable ».

Aujourd’hui, l’OM est propriété de Frank McCourt. Au cours des derniers mois, l’Américain a d’ailleurs répété son intention de s’inscrire sur la durée sur la Canebière. Une manière pour lui de démentir aux nombreuses rumeurs de vente de l’OM. Ça avait d’ailleurs été annoncé par Thibaud Vézirian, qui, malgré le temps qui passe, persiste et signe à propos de ce changement à Marseille.

« C’est assez évident et inéluctable »

A l’occasion d'un entretien accordé à Teamfootball , Thibaud Vézirian a encore remis une pièce dans la machine pour la vente de l’OM. Il a ainsi annoncé : « Tous ceux qui ont une certaine curiosité journalistique sur ce sujet m’ont déjà contacté, journalistes compris, on a discuté et ils sont aussi sereins que moi. C’est assez évident et inéluctable avec tout ce qui se passe encore actuellement ».

« C’est venu à moi »