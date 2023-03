Stupeur à Paris, Mbappe peut jouer un terrible coup au PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a prolongé avec le PSG jusqu'au 30 juin 2025. Mais à en croire la presse italienne, le numéro 7 parisien aurait paraphé un bail de deux saisons, plus une en option, et non un contrat de trois ans. Par conséquent, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement à l'issue de la saison prochaine.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé est passé tout près de signer au Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG avait un accord de principe avec le club merengue pour un transfert libre et gratuit. Mais heureusement pour le PSG, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat jusqu'au 30 juin 2025.

Mbappé est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024

Ce mercredi matin, Carlo Landoni a lâché une terrible nouvelle sur l'avenir de Kylian Mbappé au PSG. A en croire le journaliste de Sport Mediaset , la superstar de 24 ans pourrait quitter le PSG librement et gratuitement dès l'été 2024.

Mbappé pourrait quitter le PSG pour 0€ à l'été 2024