Un joueur de l’OM valide le départ d’un coéquipier ? L’incroyable scène à Marseille

Thibault Morlain

Si Leonardo Balerdi garde encore et toujours la confiance d’Igor Tudor, ce n’est plus le cas des supporters de l’OM. En effet, sur la Canebière, on n’en peut plus de l’Argentin, au point qu’ils sont nombreux à d’ailleurs réclamer son départ. Et voilà que ce mercredi, une incroyable scène s’est produite où on peut voir un joueur de l’OM signer la pétition… pour le départ de Balerdi.

La saison est loin d’être simple pour Leonardo Balerdi. Accablé par les critiques depuis plusieurs mois maintenant, le défenseur central de l’OM n’a clairement pas arrangé son cas avec son carton rouge reçu contre Strasbourg. La goutte de trop à Marseille ? Désormais, sur la Canebière, on réclame le départ de Balerdi et de nombreuses actions sont menées en ce sens.

Marseille réclame le départ de Balerdi

A Marseille, on n’en veut plus de Leonardo Balerdi. C’est ainsi que ces derniers jours, il a été rapporté qu’un supporter avait entamé une grève de la faim afin de réclamer le départ du défenseur central de l’OM. Et voilà que ce n’est pas la seule scène insolite concernant l’avenir de Balerdi.

Tavares qui signe la pétition pour que Balerdi quitte le club, je vais tout casser 🤣#TeamOM pic.twitter.com/doUFjEJEuJ — 𝐻𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑇ℎ𝑒 𝐿𝑎𝑠𝑡 𝑃ℎ𝑎𝑟𝑎𝑜ℎ𓁵 (@TheLastPharaon) March 15, 2023

Une pétition signée par un joueur de l’OM

En effet, ce mercredi, à la sortie de La Commanderie, des supporters se sont présentés avec une pétition pour le départ de Leonardo Balerdi. Et sur les réseaux sociaux, une vidéo est alors apparue où on peut voir ni plus ni moins que Nuno Tavares, défenseur de l’OM, signer cette pétition. Toutefois, étant portugais, le joueur prêté par Arsenal n’a certainement pas compris ce qu’il signait et qu’il approuvait ainsi le départ de Leonardo Balerdi.