L'OM crie au scandale, le boss calme tout le monde

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après le match nul de l’OM contre Strasbourg dimanche dernier, Igor Tudor a une fois de plus contesté les décisions de l’arbitre suite au carton rouge reçu par Leonardo Balerdi. Présent devant les médias avant le match face à Reims, l’entraîneur marseillais a fait son mea-culpa.

Dimanche dernier, l’OM a été tenu en échec à domicile par Strasbourg, le 17ème de Ligue 1. Malgré l’avantage de deux buts, le club olympien a vu les Alsaciens revenir à hauteur en fin de rencontre. Il faut dire que l’OM s’est compliqué la tâche en étant réduit à 10 après seulement 25 minutes. Une décision qui n’avait pas plu à Igor Tudor, l’entraîneur marseillais. « Ce qui a été décisif, ça a été le carton rouge qui n’était pas à donner. L’arbitre s’est trompé et je pense que c’est l’élément le plus marquant ce soir. Moi en tant que joueur je connais la différence entre poussé et touché, il a été seulement touché et il est tombé. L’arbitre n’a pas su faire la différence. Sur les deux dernières rencontres on a été touché par cette injustice », déplorait le technicien croate.

«C'est la plus grande erreur dans le foot que j'ai vue»

Après le match contre Monaco, Igor Tudor avait déjà pesté contre l’arbitrage. « Depuis l'introduction du VAR, c'est la plus grande erreur dans le foot que j'ai vue. C'est quelque chose d'inexplicable pour moi », contestait l’entraîneur de l’OM. « La VAR est très utile, elle donne plus de justice dans le foot. Elle rend les arbitres plus tranquilles et meilleurs, ils le disent eux-mêmes. Mais le travail à la VAR doit être mieux fait. Des enfants auraient vu le contact entre Theate et Sanchez », lançait-il après le match à Rennes.

En plein calvaire, l'OM lui envoie un énorme message https://t.co/Ya2M8obyfy pic.twitter.com/xzsWXzGGrh — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

«Je suis un peu en train de changer d’avis»