Malaise avec la nouvelle recrue, l’OM réagit

Joueur le plus cher de l’histoire de l’OM (32M€), Vitinha peine à s’affirmer dans son nouveau club. Arrivé à la fin du mercato hivernal, le Portugais n’a joué que 88 minutes au total. Une inquiétude commence donc à planer quant à l’utilité d’avoir déboursé autant d’argent pour l’ancien joueur de Braga, à laquelle répond le défenseur olympien Samuel Gigot.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille se déplace au Stade Auguste-Delaune pour y affronter Reims. Un match au sommet où l’OM aura à cœur de se rattraper du match nul de la semaine passée contre Strasbourg. En face, les Rémois sont sur une folle série de 19 matchs sans défaite. L’occasion peut-être de voir la recrue olympienne Vitinha, s’exprimer un peu plus qu'à l'accoutumée.

Gigot défend Vitinha

En amorce du gros rendez-vous qui attend Marseille, l’entraîneur olympien était en conférence de presse ce vendredi, accompagné de Samuel Gigot. Le défenseur central de l’OM a été questionné au sujet du nouveau buteur du club, Vitinha : « De ce que j'ai vu, c'est un attaquant très costaud, rapide, qui presse bien et qui a une bonne qualité de frappe. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de s'exprimer » . Du temps, le Portugais n’en n’a pas eu pour le moment puisque Tudor ne lui a offert qu’une seule titularisation depuis son arrivée.

Un avenir plus propice pour Vitinha ?

Durant la conférence de presse, l’entraîneur de l’OM n’a pas manqué lui non plus, de louer l’attitude de Vitinha à l’entraînement. Igor Tudor a même lâché que son attaquant aurait l’opportunité de montrer toute l’étendue de son talent d’ici la fin de saison. En effet, le Portugais pourrait avoir un rôle à jouer prochainement puisqu’Alexis Sanchez semble moins performant depuis un mois, auteur d’un seul but lors des cinq derniers matchs de l’OM.