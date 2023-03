«Un des meilleurs d'Europe», ce joueur de l’OM le fait halluciner

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Titulaire indiscutable à l’OM, Pau Lopez a réalisé un gros début de saison mais a un peu baissé de régime depuis quelques semaines. Pascal Olmeta, qui n’était pas spécialement convaincu par le gardien espagnol à ses débuts, a changé d’avis. Il le considère même comme l’un des meilleurs en Europe.

Depuis le départ de Steve Mandanda l’été dernier, Pau Lopez s’est définitivement imposé comme le gardien numéro 1 de l’OM. Après un bon début de saison l’an dernier, le portier espagnol avait un peu baissé de régime avant de laisser sa place à Mandanda sur la fin du dernier exercice. Redevenu titulaire, Pau Lopez a réalisé un gros début de saison mais comme le reste de l’effectif, il n’est pas vraiment épargné par la période difficile de l’OM.

«Ce n'est pas à cause de Pau Lopez»

« Je ne vois pas particulièrement une baisse de régime chez lui, ça concerne tout le reste de l'équipe. Aujourd'hui, l'équipe va moins bien, et comme je dis toujours, c'est dans ces moments-là qu'il faut un grand gardien pour ne pas perdre trop de points. C'est comme en Champions League, si le gardien passe à travers, tu dégages. Mais là, si l'OM en perd, ce n'est pas à cause de Pau Lopez. Au contraire, face à Strasbourg, c'est même grâce à lui si l'OM prend un point », lance Pascal Olmeta dans un entretien accordé au Phocéen .

«Il est dans les tout meilleurs»