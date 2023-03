«Choqué», il n'en revient pas pour ce joueur l'OM

Thibault Morlain

Déjà accablé de critiques cette saison, Leonardo Balerdi a un peu plus aggravé son cas avec son carton rouge reçu ce dimanche lors de la rencontre face à Strasbourg. Un nouveau point noir qui suscite forcément de nouvelles critiques. Et c'est Benoit Cheyrou qui s'est lâché sur Balerdi, avouait être choqué par ce qu'il voit du défenseur de l'OM.

En difficulté à l'OM, Leonardo Balerdi continue d'avoir la confiance d'Igor Tudor, mais ce dimanche, contre Strasbourg, l'Argentin s'est une nouvelle distingué de la plus mauvaise des manières, en recevant un carton rouge. De quoi valoir à Balerdi de nouvelles critiques. Et pour Prime Vidéo , Benoit Cheyrou n'a pas été tendre avec le joueur de l'OM.

«C’est très agaçant», énorme coup de gueule à l’OM https://t.co/dzKOZMzFXa pic.twitter.com/FnErmx2f7X — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

« J'ai été choqué personnellement »

« Il a des attitudes parfois, en un contre un, qui peuvent choquer certains défenseurs. (...) Des noms ? Je ne vais pas dire des noms, mais en fait, c'est l'attitude. Ce but contre Nice avec cet angle ouvert sur le pied gauche de Brahimi, j'ai été choqué personnellement et pourtant je n'étais pas défenseur mais milieu », a lâché l'ancien de l'OM.

« Difficile de défendre avec un déficit de vitesse, mais... »