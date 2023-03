«Ça fait mal», terrible aveu à l’OM

Arnaud De Kanel

En infériorité numérique, l'OM menait par deux buts d'écart à 2 minutes de la fin du temps réglementaire mais les Olympiens se sont fait rattraper sur le fil par Strasbourg. Un mauvais résultat en vue de la course à la deuxième place et une nouvelle déception à domicile. De quoi agacer Chancel Mbemba.

L'OM ne parvient plus à remporter un match au Vélodrome et entre peu à peu en crise tant ses supporters sont à bout. Après s'être compliqué la tâche avec l'expulsion de Leonardo Balerdi, le club phocéen se l'est facilité en menant par deux buts d'écart avant de se faire rejoindre in-extremis par Strasbourg. Buteur et encore irréprochable, le défenseur Chancel Mbemba était très déçu en zone mixte.

«Un manque de concentration»

« C’est notre faute. C’est un manque de concentration parce qu'on a bien géré notre match mais après, il y a des petites erreurs et on a encaissé à la fin », a pesté Chancel Mbemba après la rencontre.

«Ça fait mal»