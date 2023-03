Il se rate totalement à l’OM et se fait dézinguer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM s'est raté ce dimanche. Face à une équipe qui se bat pour le maintien, le RC de Strasbourg, le club marseillais a été plombé par l'exclusion de Leonardo Balerdi, mais aussi par les choix d'Igor Tudor. Selon Daniel Riolo, l'entraîneur croate s'est loupé en sortant ses profils offensifs en seconde période.

Début d'année cauchemardesque pour Leonardo Balerdi. En difficulté ces dernières semaines, le défenseur argentin a été exclu lors de la rencontre face au RC de Strasbourg, ce qui a contraint Igor Tudor à s'adapter. Alors que son équipe menait au score, l'entraîneur de l'OM a pris la décision de sortir Ruslan Malinovskyi et Alexis Sanchez. Des choix, qui n'ont pas été payants puisque, quelques minutes plus tard, le RC de Strasbourg revenait au score (2-2).

Les choix de Tudor critiqués

Au micro de l' After Foot, Daniel Riolo s'est arrêté sur les choix de Tudor. « Quand tu joues à 10 contre 11 et que tu mènes 2-0, le changement que fait Tudor, est-ce qu’il a lieu d’être ou pas? Tu perds une dimension de pressing et ensuite tu ne fais que de subir. Est-ce qu’il s’est dit : ça va passer parce qu’on mène 2-0 et ce n’est pas une équipe dingo en face? Visiblement, ça n’a pas match » a-t-il confié sur RMC.

« Je pense que les choix ne sont pas bons »