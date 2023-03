Attendu en équipe de France, un joueur de l'OM prend cher

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Entré en jeu en deuxième mi-temps contre Annecy, Valentin Rongier n’a pas du tout sonné la révolte. Le capitaine de l’OM, coupable sur le second but savoyard, a été en grande difficulté. Jérôme Rothen a donné son avis sur le milieu marseillais, estimant même qu’il avait « beaucoup de manques ».

Capitaine de l’OM depuis que Dimitri Payet est devenu remplaçant, Valentin Rongier a changé de statut. Trimballé un peu partout par Jorge Sampaoli la saison dernière, Rongier est l’un des joueurs clés d’Igor Tudor, à tel point que son nom revient souvent dans la discussion lorsqu’il s’agit d’évoquer l’équipe de France.

Comme l’OM, Rongier a déçu

Remplaçant mercredi contre Annecy, Valentin Rongier est entré en jeu. Et comme l’OM globalement, il a sombré. Coupable d’un contrôle très approximatif sur le second but, Rongier n’était pas à l’aise dans un poste hybride de défenseur central/milieu récupérateur.

«Il a beaucoup de manque»