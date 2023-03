Surprise, l’OM reçoit une excellente nouvelle

La rédaction

Éliminé de la Coupe de France après sa défaite ce mercredi face à Annecy aux tirs au but, l’OM, alors sur une bonne dynamique, commence à connaître le doute, et le déplacement à Rennes ce dimanche s’annonce crucial. Le club marseillais peut cependant se réjouir d’une chose : Amine Harit a repris la course.

Blessé en novembre dernier au genou, Amine Harit avait vu ses rêves de participer à la Coupe du monde avec le Maroc s’envoler. Si les Lions de l’Atlas ont réalisé l’exploit en atteignant les demi-finales du mondial, le joueur de l’OM lui, avait entamé sa phase de rééducation en janvier. Si la date de son retour n’est toujours pas connue, les sensations du joueur, elles, semblent être positives.

Amine Harit a repris la course après son énorme blessure

Face à Monaco en novembre 2022, le Marocain de 25 ans avait subi une entorse des ligaments croisés du genou. Une blessure terrible, et malheureusement récurrente chez les footballeurs professionnels. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux par le compte La Minute OM , on y voit le joueur effectué des tours de terrain. De quoi envisager un retour prochain sur les terrains ?

Amine Harit bientôt de retour ?

Le joueur de l’OM avait déjà repris la course sur le tapis il y a quelques jours. Si le club marseillais avait annoncé ne vouloir prendre aucun risque avec son international Marocain, la probabilité que le joueur puisse rejouer avant la fin de la saison existe tout de même.