«C'est une folie» : Après le PSG, l'OM n'en revient pas

Ce mercredi soir, Annecy a créé l'exploit en sortant l'OM en quart de finale de la Coupe de France. Dévasté, Igor Tudor a analysé la défaite de son équipe. Et le coach de l'OM n'a pas su trouver les mots pour expliquer l'élimination de ses hommes face à la formation de Ligue 2.

Après avoir éliminé le PSG en Coupe de France, l'OM a hérité d'un tirage plus clément pour les quarts de finale de la compétition. En effet, les hommes d'Igor Tudor ont fait face à Annecy ce mercredi soir. Toutefois, l'OM a été surpris par le club de Ligue 2. Après avoir mené au score, la bande à Alexis Sanchez a vu Annecy égaliser puis prendre l'avantage. Et à la toute dernière seconde de la partie, l'OM est revenu à hauteur d'Annecy. Cependant, le club présidé par Pablo Longoria s'est incliné à l'issue de la séance des tirs au but.

«On sort d'une compétition où on a éliminé le PSG»

En conférence de presse d'après-match, Igor Tudor a tenté d'expliquer la défaite de l'OM, sans succès. « C'est une grande déception, une grande tristesse. On sort d'une compétition où on a éliminé le PSG et Rennes, c'est une folie. En dehors de quelques détails, j'ai un peu de mal à expliquer ça pour l'instant. Il n'y a pas de rupture, juste une grande tristesse. Je ne crois pas que les joueurs aient sous-évalué l'adversaire. Annecy a fait un grand match, d'un niveau que je n'imaginais pas pour une équipe de L2 » , a confié le technicien de l'OM, avant d'en rajouter une couche.

«Quand tu sors contre une L2, c'est que tu as mal fait»