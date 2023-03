Une légende quitte l'OM, la grosse mise au point

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, Steve Mandanda quittait l'OM pour rejoindre le Stade Rennais, laissant ainsi la place de titulaire à Pau Lopez qui réalise une excellente saison à Marseille. Néanmoins, l'Espagnol assure que le départ de l'international français n'est pas nécessairement à l'origine de son regain de forme.

Prêté à l'OM durant l'été 2021, Pau Lopez a connu une première saison compliquée puisqu'il était en concurrence avec Steve Mandanda, légende du club phocéen. Mais face à cette situation, l'international français a rejoint le Stade Rennais l'été dernier, laissant le champ libre à Pau Lopez qui réalise une excellente saison. Néanmoins, ce dernier assure qu'il n'y a pas de lien.

«Meilleur grâce au départ de Mandanda ? Non je ne pense pas»

« Meilleur grâce au départ de Mandanda ? Non je ne pense pas. C'est ma deuxième saison en France et je connais mieux les joueurs, je me sens mieux, je peux parler avec mes copains aussi », lance le portier de l'OM dans une interview accordée à beIN SPORTS avant d'évoque son avenir.

Lopez veut imiter Mandanda